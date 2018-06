Man sei informiert worden, dass Capital Group ihren Anteil an der Gesellschaft per 13. Juni 2018 auf 10,03 Prozent der Aktien und der Stimmrechte erhöht habe, teilte Temenos am Freitagabend mit.

Die letzte Wasserstandsmeldung hatten die Amerikaner im April 2017 abgegeben. Damals wurde mit einem Anteil von 5,01 Prozent letztmals eine meldepflichtige Schwelle überschritten.

(AWP)