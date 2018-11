Damit will die Schweizer Bank Top-Performer gewinnen und halten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Julius Bär tendiere zu einem Modell, das die Boni von Relationship Managern direkter an die Leistung bindet und von garantierten Zahlungen Abstand nehme, sagten die Personen, die um Anonymität baten, da die Gespräche noch anhalten. Die Änderungen würden sich vor allem auf Neueinstellungen auswirken, und sie sollen auch eine einheitlichere Entgeltstruktur im gesamten Unternehmen schaffen.

Die drittgrösste börsennotierte Privatbank der Schweiz ist in den letzten zehn Jahren durch Übernahmen und Einstellungen rasch gewachsen, was zu einer Gemisch von Vergütungsstrukturen und Lohnunterschieden geführt hat. Die erwogenen Änderungen werden intern als eine Möglichkeit gesehen, nach den jüngsten Abgängen Mitarbeiter zu motivieren und zu halten, sagten die Personen.

Vergütungsmodelle bei Banken in der Schweiz sind in Bewegung. Am Montag hatte die Migros Bank angekündigt, alle Boni für ihre Mitarbeiter abzuschaffen und die Fixgehälter anzuheben.

