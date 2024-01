Einige Strategen sehen den Tech-Giganten als das erste 4-Billionen-Dollar-Unternehmen der Welt. Das Argument für Barclays ist jedoch, dass das Unternehmen nicht viele neue Produkte anzubieten hat, was es nach unten ziehen wird. "Apple ist nach wie vor ein sehr starkes Ökosystem, das sich in den letzten zehn Jahren vom Mac zum iPhone entwickelt hat", schreibt Long. "Wir glauben, dass das Ökosystem bei neuen Produkten oder Dienstleistungen weniger durchschlägt, was das Wachstum in den nächsten Jahren erschweren wird".