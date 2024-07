Barry Callebaut befindet sich in einer massiven Restrukturierungsphase. Seit Peter Feld vergangenes Jahr das Zepter übernommen hat, bleibt kein Stein auf dem anderen. Mit seinem Programm "BC Next Level" will der CEO die Gruppe mit Investitionen von 500 Millionen Franken bis ins Jahr 2025 für ein "nachhaltiges profitables Wachstum rüsten" und das Finanzprofil durch Steigerung der Gewinnmarge und Verbesserung des Cashflows attraktiver machen. Konkret: Die jährlich anfallenden Kosten sollen bis 2027 um etwa 15 Prozent oder etwa 250 Millionen Franken sinken. Im April hiess es, man sei mit den Plänen gut auf Kurs.