In dieser Studie wurden mit dem Antibiotikum Ceftobiprol Patienten mit bakteriellen Blutbahninfektionen behandelt. Die Daten dazu hatte Basilea bereits im Sommer vorgestellt. Wie das Unternehmen in seiner Mitteilung vom Donnerstag bekräftigt, will es um das Jahresende 2022 herum ein Zulassungsantrag für Ceftobiprol bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA einreichen.