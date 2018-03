Darüber hinaus sei man mit potenziellen Geldgebern in Gesprächen, welche die Firma über das Jahr 2020 hinaus mitfinanzieren möchten, teilt Leclanché am Donnerstag mit. Bis 2020 strebt die Gruppe auf Stufe EBITDA ein positives Betriebsergebnis an.

Der Wachstumsplan sei intakt, versichert Leclanché. Die Auftragsbücher für 55 MWh Stromspeicher seien gut gefüllt und würden im laufenden Jahr einen Beitrag zum Umsatz in Höhe von 40 bis 50 Mio CHF leisten. Das Geschäft mit grossen Stromspeichern entwickle sich gut, insbesondere am Markt mit Elektrofahrzeugen, wird CEO Anil Srivastava in der Mitteilung zitiert. Man werde schon bald über weitere Erfolge berichten können.

Am Mittwoch hatte Leclanché eine Stellungnahme zu einem Entscheid der Übernahmekommission (UEK) bezüglich Einschätzungen zur Finanzlage veröffentlicht. Darin stellte das Unternehmen für 2017 nach ungeprüften Zahlen einen möglichen Verlust von 40 Mio CHF in Aussicht. Dieser Verlust sei auf einen Verzug bei der Finanzierung zurückzuführen. Das Finanzierungsproblem sei jedoch durch das Investment über eine Wandelanleihe in Höhe von 57,5 Mio durch den grössten Aktionär Fidexis gelöst worden, heisst es.

