In einer am Donnerstag veröffentlichten Botschaft an die Aktionäre erklärt Firmenchef Anil Srivastava die Gründe für die geplanten Schritte und bekräftigt die Absicht des Unternehmens, bis im Jahr 2020 wieder einen operativen Gewinn zu erzielen.

Der Hauptzweck der ausserordentlichen Generalversammlung vom 11. Dezember sei es, die Zustimmung der Aktionäre einzuholen, um den Schuldenstand der Gesellschaft um 65 Prozent zu senken, schreibt Srivastava. Seit Leclanché am Montag die Einladung zur GV verschickt hat, verlor der Kurs der Aktie beinahe einen Fünftel.

Fefam will Finanzlage stabilisieren

Die aus einer Gruppe aus vorwiegend Luxemburger Fondsgesellschaften bestehende Fefam will Leclanché finanziell stabilisieren. Dazu sollen Schulden im Umfang von 54,7 Millionen Franken in Aktienkapital umgewandelt werden. An der GV werden die Aktionäre über eine Kapitalerhöhung in diesem Umfang beschliessen.

Falls die Übernahmekommission grünes Licht gibt und Fefam von der Pflicht befreit, ein offentliches Angebot an die ausstehenden Aktionäre unterbreiten zu müssen, wird Fefam mit einem Anteil von 64,3 Prozent der weitaus grösste Aktionär sein. Der Verwaltungsrat führe in Abstimmung mit dem Fefam-Berater Gespräche mit strategischen Investoren, um die Aktionärsbasis der Gesellschaft weiter zu diversifizieren, verspricht Srivastava.

Schuldenberg nimmt ab

Nach der Umwandlung werde der Schuldenstand des Konzerns noch rund 30 Millionen Franken betragen, so der Firmenchef weiter. Zusammen mit der im Juni angekündigten gesicherten Finanzierung von 75 Millionen und einer zusätzlichen Fazilität von 50 Millionen zur Finanzierung von Akquisitionen und Joint Ventures, werde sich der Konzern bis Ende des Jahres in einer starken finanziellen Position befinden.

Srivastava sieht Leclanché darüber hinaus auf Kurs, den Umsatz im laufenden Jahr wie geplant zu verdoppeln. Das Unternehmen habe Aufträge insbesondere im schnell wachsenden eTransportbereich mit eBussen, Handelsschiffen und Fähren erhalten. Und er unterstrich die Absicht, bis im Jahr 2020 ein positives operatives Ergebnis auf Stufe EBITDA zu erzielen.

Die Aktionäre werden am 11. Dezember nicht nur über die Kapitalerhöhung abstimmen, sondern auch einen neuen Verwaltungsratspräsidenten wählen. Zur Wahl steht David Anthony Ishag, der als Chef der Golden Partner SA Fefam berät. Ishag soll die Nachfolge des zurückgetretenen Jim Atack antreten.

