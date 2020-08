Zwei Projekte liegen laut den Angaben in Nordrhein-Westfalen. In Bochum will die Landmarken AG auf dem ehemaligen Opel-Gelände Büroflächen erstellen. Zudem soll Implenia für einen Schweizer Projektentwickler auf einem stillgelegten Industriegelände im Ruhrgebiet eine neue Sport- und Freizeitanlage bauen.

In Mannheim-Waldhof habe Implenia zudem den Auftrag zum Neubau einer Wohnanlage erhalten. Und in München erstelle der grösste Schweizer Baukonzern in Bahnhofsnähe einen erweiterten Rohbau für eine bekannte Hotelkette.

(AWP)