Die Dynamik im Bausektor habe wieder zugenommen und Sika habe während der Krise Mitbewerbern Marktanteile abgeluchst. Sika erklärte dies mit seiner lokalen Managementstruktur, die eine schnelle Anpassung an neue Marktbedingungen erlaube. Man werde also als stärkeres Unternehmen aus der Covid-19-Krise hervorgehen, folgerten die Innerschweizer am Mittwoch im Vorfeld eines Investorentages.

Für das zweite Halbjahr gehe das Unternehmen von besseren Marktbedingungen aus. Bei verbesserten Umsätzen erwarte der Konzern eine überproportionale EBIT-Steigerung im zweiten Halbjahr. Konzernchef Paul Schuler bestätigte bei dieser Gelegenheit auch die strategischen Mittelfristziele.

Gemäss der "Strategie 2023" will Sika mit einem Fokus auf Marktdurchdringung, Innovation, operationelle Effizienz, Akquisitionen und Nachhaltigkeit bis 2023 jährlich um 6 bis 8 Prozent wachsen. Die EBIT-Marge soll ab dem Geschäftsjahr 2021 über 15 Prozent liegen. 2019 lag diese noch bei 13,0 Prozent.

(AWP)