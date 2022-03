Malarkey erwartet im laufenden Jahr einen Nettoumsatz von 600 Millionen Dollar und einen Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 120 Millionen Dollar, wie Holcim am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Malarkey habe in den letzten Jahren zweistellige Wachstumsraten erzielt. Die mit 1,35 Milliarden US-Dollar bewertete Übernahme war kurz vor Weihnachten angekündigt worden.

Malarkey mit Hauptsitz in Portland, im Bundesstaat Oregon, bietet Komplettprodukte für die Bedachung von Wohnhäusern an, von Schindeln bis hin zu Eis- und Wassersperren. Mit Fabriken in Oregon, Kalifornien und Oklahoma verfüge Malarkey über eine starke Präsenz vom Westen bis zum Süden der USA. Die Präsenz von Malarkey ergänze hervorragend jene von Firestone Building Products, die Holcim Anfang April 2021 übernommen hatte.

Mit dem Kauf von Firestone hatte Holcim die neue Division Lösungen & Produkte geschaffen, die der Wachstumsmotor des Konzerns werden soll. Bis 2025 solle die neue Division 30 Prozent des Nettoumsatzes von Holcim erzielen. Dazu solle alleine das Dachgeschäft 4 Milliarden Dollar beisteuern.

(AWP)