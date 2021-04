Der Bauchemiehersteller hat mit seinen Umsätzen im ersten Quartal selbst die höchsten Umsatzschätzungen der Analysten übertroffen. Nun trauen sich die Innerschweizer mehr Umsatz und Gewinn zu.

Um 09.25 Uhr notieren Sika in einem gehaltenen Gesamtmarkt 1,6 Prozent höher bei 273,90 Franken. Der SMI (-0,03%) notiert unwesentlich unter dem Schlussstand vom Vortag. Das Sika-Rekordhoch bei 276,90 Franken ist damit wieder in Griffweite.

Trotz negativer Währungseffekten steigerte Sika der Umsatz in Lokalwährungen um 12,6 Prozent. Das übertrifft die bei rund 7 Prozent liegenden Erwartungen der Analysten deutlich. Das ermöglicht es Sika, die diesjährigen Wachstumsvorgaben zu erhöhen - und das nach bloss drei Monaten.

Wie aus den Handelsräumen von Banken verlautet, lagen die Aktien von Sika in den Tagen unmittelbar vor der Quartalsumsatzveröffentlichung gut im Markt. Dabei seien die Papiere dem bisherigen Rekordhoch ziemlich nahe gekommen.

Reaktion der Analysten

Die Experten streichen in ihren Kommentaren vor allem die erfreuliche Absatzsituation in Europa und im asiatischen Raum heraus. Nicht ganz so gut wie erwartet habe Sika im Raum Nord- und Südamerika gewirtschaftet.

Vontobel-Analyst Bernd Pomrehn verweist in diesem Zusammenhang auf einen Bau-Nachholbedarf in den USA. Dieser Stau werde sich lösen. Pomrehn rechnet daher damit, dass sich das Umsatzwachstum bei Sika im Jahresverlauf weiter beschleunigen wird.

Der für die UBS tätige Patrick Rafaisz hält hingegen fest, dass die diesjährigen Analystenschätzungen schon jetzt über den bisherigen Jahresvorgaben gelegen seien. Dennoch geht auch er von steigenden Erwartungen und einer positiven Kursreaktion aus.

Wie Beobachter ergänzen, gab es zwar schon im Vorfeld eine auffällige Häufung von Gewinnschätzungserhöhungen. Dennoch sehen sie auf Basis des vorliegenden Zahlenkranzes und der höheren Jahresvorgaben noch einmal Raum für Aufwärtsrevisionen. Das wiederum lässt bei den Aktien einen Anlauf auf das bisherige Rekordhoch erwarten.

(AWP)