Ein Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania wies die Klage eines pensionierten Postbeamten ab, der nach eigenen Angaben durch den Einsatz des Unkrautvernichters am Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt war, wie Bayer am Dienstag mitteilte. Der Anwalt des Klägers sagte, die Geschworenen hätten wichtige Beweise nicht gehört. Zudem gab Bayer bekannt, ein Landwirt und seine Frau hätten eine ähnliche Klage in Kalifornien freiwillig zurückgezogen. Warum, wurde zunächst nicht bekannt. Ein Anwalt der Kläger äusserte sich zunächst nicht auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.