In der Phase-I-Studie stand insbesondere die Sicherheit der Zelltherapie Bemdaneprocel im Fokus. Demnach hätten die Patienten das Mittel gut und ohne grössere Probleme vertragen. Die transplantierten Zellen überleben weiterhin und wachsen nach dem Absetzen der 12-monatigen Immunsuppression im Gehirn weiter an, hatte es im vergangenen Jahr geheissen. Zudem habe es positive Entwicklungen mit Blick auf die motorischen Störungen der Patienten gegeben, vor allem in der Hochdosis-Guppe.