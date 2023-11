Im Jahr 2022 betrug die Bruttowertschöpfung des Finanzsektors 101,1 Milliarden Franken, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics am Donnerstag in seiner jährlichen Erhebung zur Bedeutung der Branche mitteilte. Der Anteil an der gesamten Schweizer Bruttowertschöpfung lag damit bei 13,3 Prozent. Zudem waren knapp 450'000 Vollzeitstellen mit der Finanzbranche verbunden, was rund 10 Prozent aller Stellen in der Schweiz entspricht.