US-Bank-Bilanz und Vorwahlen im Fokus

In den USA geht es datentechnisch in der neuen Woche eher ruhiger zu. Am Mittwoch stehen Industrie- und Einzelhandelszahlen für den Dezember auf der Agenda, am Freitag wird das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen für Januar veröffentlicht. Die Analysten der Commerzbank gehen davon aus, dass die US-Einzelhandelsumsätze im Dezember moderat gestiegen sein dürften. «Der private Konsum expandiert weiter mit ordentlichem Tempo», heisst es in einer Kurzstudie. Für Gesprächsstoff sorgen dürften auch die Bilanzen weiterer grosser US-Banken. Am Dienstag legen Goldman Sachs und Morgan Stanley ihre Zahlen vor. Erwartet wird, dass die Gewinne pro Aktie im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum etwas zurückgehen.