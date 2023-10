Geht es nach der Kursentwicklung an der Börse, so haben die Bären kurzfristig das Zepter weiter in der Hand. Nach den happigen Kursabschlägen am Donnerstag verlieren die Roche-Valoren am Freitag weiter an Boden. Der Titel steht kurz nach Börseneröffnung 0,31 Prozent tiefer bei 237,70 Franken und notiert damit weiter knapp über dem am Donnerstag erreichten Jahrestief von 236,55 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI fällt um 0,89 Prozent.