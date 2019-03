Die wirtschaftliche Aktivität habe im Januar und Februar weiter zugenommen, teilte die US-Notenbank Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht, dem so genannten Beige Book mit. Das Wachstumstempo der Wirtschaft sei in zehn von zwölf Fed-Distrikten "leicht bis moderat" ausgefallen. In Philadelphia und St. Louis habe die Konjunktur dagegen stagniert. Der Arbeitsmarkt sei insgesamt weiter angespannt. Eine strengere Kreditvergabe habe sich auf die Ausgaben der Konsumenten ausgewirkt.

Die US-Währungshüter hatten nach vier Zinserhöhungen im vorigen Jahr Anfang 2019 wegen unsicherer Konjunkturaussichten eine Zinspause signalisiert und den geldpolitischen Schlüsselsatz in einer Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent belassen.

Jüngste Konjunkturindikatoren bieten Licht und Schatten: Die Industrie verlor überraschend kräftig an Fahrt, während die Dienstleister ihr Wachstumstempo im Februar deutlich erhöhten. Zuletzt hatte sich die Konjunktur abgekühlt. Zwischen Oktober und Dezember wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2,6 Prozent, nachdem im Sommer noch ein Plus von 3,4 Prozent herausgesprungen war.

