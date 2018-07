Der Druck auf Nestlé-Chef Mark Schneider wächst: Der US-Milliardär und Grossaktionär Dan Loeb geht in die Offensive. In einem Schreiben und auf einer speziell eingerichteten Webseite (www.nestlenow.com) übt er offen Kritik an Schneider und den anderen Entscheidungsträgern.

Loeb zufolge lässt sich der Nahrungsmittelkonzern aus Vevey zu viel Zeit bei der Abspaltung nicht strategischer und wenig rentabler Geschäftsbereiche. Er fordert einen Verkauf der L'Oréal-Beteiligung und anschliessend eine Aufspaltung von Nestlé in ein Getränke-, ein Lebensmittel- sowie ein auf medizinische Nahrung spezialisiertes Unternehmen.

Für Beobachter kommt die Offensive des US-Milliardärs nicht überraschend. Mit einem Minus von gut 8 Prozent seit Jahresbeginn zählt die Nestlé-Aktie zu den schwächeren Vertretern aus dem Swiss Market Index (SMI).

Forderungen bleiben mehr oder weniger dieselben

Seit Loeb über seinen Hedgefonds Third Point Ende Juni 2017 beim Waadtländer Nahrungsmittelkonzern eingestiegen ist, hat die Aktie sogar fast 10 Prozent eingebüsst und klar schlechter als der breite Markt abgeschnitten.

Kursentwicklung der Nestlé-Aktie seit Bekanntwerden des Einstiegs durch Dan Loeb von Ende Juni 2017 (Quelle: www.cash.ch)

Bereits damals forderte der neue Grossaktionär einen Verkauf der L'Oréal-Beteiligung sowie mit Fremdkapital finanzierte Aktienrückkäufe. Ein 20 Milliarden Franken schweres Aktienrückkaufprogramm hat Nestlé mittlerweile aufgelegt, wobei das Unternehmen darauf besteht, dass der diesbezügliche Entscheid schon vor dem Einstieg von Third Point gefallen sei. Die Forderung nach einem Verkauf der am französischen Kosmetikkonzern L'Oréal gehaltenen Beteiligung stösst bei Konzernchef Mark Schneider hingegen nicht auf Gehör.

Baut Loeb sein Nestlé-Paket aus?

Gemäss eigenen Angaben hält Third Point 40 Millionen Nestlé-Aktien sowie Derivate. Damit kommt der für seine aktive Einflussnahme bekannte Hedgefonds auf einen geschätzten Stimmenanteil von 1,3 Prozent. Mit einem Gegenwert von 3 Milliarden Dollar zählt das Aktienpaket zu den grössten Wetten von Third Point. Angeblich verwalten die Amerikaner insgesamt rund 18 Milliarden Dollar.

Wie es im hiesigen Berufshandel heisst, ist Dan Loeb mit seinem Hedgefonds auf die Mithilfe anderer Grossaktionäre angewiesen, will er seine Forderungen durchbringen. Mit gerademal 1,3 Prozent der Stimmen im Rücken lasse sich für ihn aus eigener Kraft kaum etwas bewegen, so lautet der Tenor.

Ein Ausbau des Nestlé-Pakets scheint hingegen unwahrscheinlich, gilt dieses doch heute schon als ein Klumpenrisiko im Firmenportfolio von Third Point.