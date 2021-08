Bereits in der kommenden Woche wolle On den Börsengang an der New York Stock Exchange (NYSE) ankündigen, hiess es am Freitag in einem Online-Artikel des Wirtschaftsmagazins "Bilanz", der sich dabei auf "mehrere Quellen" bezog.

Damit verdichten sich die Gerüchte um die Börsenpläne von On. Bereits im letzten Jahr wurde in den Medien darüber spekuliert. Und im vergangenen April wurde als möglicher Zeitpunkt für einen Börsengang in den USA Herbst 2021 kolportiert sowie eine mögliche Bewertung von rund 5 Milliarden US-Dollar. Laut dem jetzigen "Bilanz"-Artikel strebt On gar eine Bewertung zwischen 6 und 8 Milliarden an.

Die "Bilanz" nannte JP Morgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley als beteiligte Leadbanken für den IPO, was sich ebenfalls mit früheren Medienberichten deckt. Das Unternehmen wollte laut dem Magazin den Artikel nicht kommentieren.

(AWP)