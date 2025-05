Die Standorte in Polen, Rumänien und Ungarn werden an den auf Mitteleuropa spezialisierten Lebensmittel-Spezialisten Green Factory verkauft. Die Betriebe von Eisberg in der Schweiz und in Österreich sowie die Eisberg-Einkaufsgesellschaft in Spanien sind vom Verkauf nicht betroffen, wie Bell am Dienstag mitteilte. Mit diesem strategischen Entscheid wird sich Eisberg künftig auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) fokussieren.