Der neue Konzern werde einen Marktwert von 18,3 Milliarden US-Dollar haben, erklärte Randgold. Das Management werde seinen Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen. Laut Barrick sollen Randgold-Aktionäre für ihre Anteile jeweils gut sechs neue Barrick-Papiere bekommen.

Randgold ist auf der Kanal-Insel Jersey ansässig und betreibt Goldminen in der Elfenbeinküste, in Mali, Senegal und in der Demokratischen Republik Kongo.

(Reuters)