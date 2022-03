CVC peile den Gang aufs Parkett bei Euronext in Amsterdam an, berichtete die "Financial Times" am Samstag unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Entscheidung über den Ort und den genauen Zeitpunkt gebe es aber noch nicht. Das hänge auch von der Entwicklung des Krieges in der Ukraine ab und dessen Auswirkungen auf die Märkte. Vorgesehen ist der Börsengang für die zweite Jahreshälfte. Von CVC war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. CVC wird bei den Plänen von Goldman Sachs, JP Morgan und Morgan Stanley begleitet.

CVC ist als Investor der Formel 1 bekanntgeworden und war im vergangenen Jahr bei der Vermarktungsgesellschaft der spanischen Fußball-Liga eingestiegen. In Deutschland ist CVC an der Parfümeriekette Douglas beteiligt.

(Reuters)