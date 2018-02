"Neuwahlen wären ein absoluter Schocker und Risk-Event, da nach den aktuellen Umfragen keine Mehrheiten in Deutschland zustande kommen würden", sagte Deka-Rentenfondsmanager Uwe Maderer im Interview mit Bloomberg News. Er sieht die Wahrscheinlichkeit für Neuwahlen bei etwa 30 Prozent.

Während die Abstimmung der SPD-Basis zum Koalitionsvertrag läuft, fällt die Partei in der jüngsten Umfrage des ARD-Deutschlandtrend auf ein Rekordtief von 16 Prozent. Das Chief Investment Office von UBS Wealth Management geht in einer Notiz im Februar davon aus, dass noch vor Ostern eine Regierung unter Merkels Führung gebildet wird, sieht jedoch gleichzeitig eine 40 Prozent Chance, dass die SPD-Basis den Koalitionsvertrag ablehnen.

Maderer prognostiziert, die Zeit der einfachen Erträge sei vorbei und fokussiert sich in seinem Portfolio darauf, möglichst auch in Schwächephasen handlungsfähig zu bleiben. "In Zeiten steigender Zinsen ist der Kapitalerhalt der absolute Schlüssel", sagt der Fondsmanager des 734 Millionen Euro schweren RenditDeka, der im Januar mit dem Deutschen Fondspreis in der Kategorie "Rentenfonds Euroland" ausgezeichnet wurde und in den vergangenen fünf Jahren 81 Prozent seiner Peers schlagen konnte, wie Bloomberg-Daten zeigen.

Risikofreier Zins ist zu billig

Man müsse ein Portfolio konzipieren, das in gewisser Weise granular aber nicht überdiversifiziert ist und so eine asymmetrische Dynamik schaffen, merkt Maderer an. Dazu setzt der Fondsmanager unter anderem auf unterbewertete Einzeltitel, weniger zinssensitive Formate und konzentriert sich auf wenige Investmentthemen. Diese Positionen machen zwar nur um die 10 Prozent des Portfolios aus, aber diese Illiquiditätsprämien seien absolute Alphatreiber.

Der risikofreie Zins in der Eurozone sei allgemein zu billig, auch wenn ein Teil der Zinsnormalisierung bereits stattgefunden habe. Deswegen übergewichtet der RenditDeka aktuell AAA-geratete Staatsanleihen, wie Bunds, Anleihen von Luxemburg und Holland. Grundsätzlich verlassen wir das Umfeld der Disinflation und treten in eine moderate, globale, inflationäre Periode ein, während fiskalische Impulse auf engen Arbeitsmärkten ein moderates Lohnwachstum bringen und diesen Trend unterstützen werden.

Jüngste Tarifabschlüsse der IG-Metall belegen ein Lohnplus von 4,3% für das laufende Kalenderjahr sowie unterschiedliche Formen von Zusatzvergütung. "Das alles ist grundsätzlich eher ein herausforderndes Umfeld für Bonds", sagt Maderer.

Kurven zu flach

Risiken sieht der Portfoliomanager am langen Ende der Zinskurve und fährt derzeit eine Duration neutral zur Benchmark. Die Renditekurven seien tendenziell alle zu flach und die Laufzeitenprämie ist zu niedrig. Während der Markt sehr schnell beim Einpreisen möglicher Zinserhöhungen am kurzen Ende war, unterschätzt er die Inflationsrisiken weiter.

Marktteilnehmer seien weiterhin zu fokussiert auf die Geldpolitik und verlassen sich auf den Zentralbanken-Put, statt auf die Fundamentaldaten zu achten. Ein 3-Prozent-Wachstum in den USA über die nächsten zwei Jahre bedeute für die Fed einen neutralen Zins von eher 3 bis 3,5 Prozent. Dann ergeben 10-jährige US-Treasuries bei unter 3 Prozent für Maderer keinen Sinn.

Zusammen mit dem Abbau des Fed-Portfolios muss der Markt im laufenden Haushaltsjahr zudem ein Nettoangebot von über 1,2 Billionen US-Dollar absorbieren. Mehr als im Rezessionsjahr 2009 und mehr als das Doppelte des vergangenen Jahres, sagt Commerzbank-Analyst Christoph Rieger. Obwohl er keine stärkere Beschleunigung der Inflation befürchtet, markiere der jüngste Haushaltskompromiss das Ende jeglicher noch vorhandener fiskalpolitischer Hemmungen.

Markt-Neubewertung

Maderer erwartet auf globaler Ebene zur Mitte des Jahres eine Trendverstetigung zu höheren Zinsen, sehr viel wahrscheinlicher aber wohl steilere Zinskurven. Treiber dieser Entwicklung seien Fiskalimpulse und der Rückgang der Zentralbankbilanz auf globaler Ebene. Dabei setzt er voraus, dass es nicht zu einer Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität kommt.

Der starke Anstieg des nominalen Wachstums in den USA sei mit dem aktuellen Niveau der Langfristzinsen nur schwer vereinbar. Falls dadurch auch das Wachstumspotenzial ansteigt, würde dies eine Markt-Neubewertung des realen, neutralen Leitzinsniveaus bedeuten, mit negativen Konsequenzen für Anleihen. Diesem Trend könnten sich auch europäische Anleihen nur schwer entziehen, wenn auch in abgeschwächter Form.

Das Kaufprogramm der EZB wirkt bei Creditspreads stabilisierend, auch da Unternehmensanleihen und Covered Bonds relativ zu öffentlichen Anleihen zuletzt verstärkt gekauft wurden. "Der Anstieg der Marktrisikoprämien ist ein strukturelles Thema 2018. Dies sollte zu einer Versteilung der Zinskurven führen und auch die Kreditspreads tendenziell belasten", sagt Maderer.

(Bloomberg)