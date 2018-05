Der Deal sei "ein Faktor des Friedens in einer sehr explosiven Region", sagte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly. Daher dürfe er nicht gekippt werden. Trump wollte am Dienstagabend bekanntgeben, ob er die ausgesetzten US-Sanktionen gegen die Islamische Republik wieder in Kraft setzt. Dies wäre die faktische Aufkündigung des 2015 geschlossenen Atomabkommens. An den Börsen löste diese Aussicht Nervosität aus. Auch die deutsche Wirtschaft zeigte sich alarmiert, dass die jüngste Wiederbelebung der Iran-Geschäfte ein jähes Ende finden könnte.

Trump habe Frankreich nicht im Vorfeld informiert, wie seine Entscheidung ausfallen werde, sagte Parly dem Sender RTL. Auch anderen westlichen Verbündeten lagen keine Informationen vor. Der deutsche Bundesaussenminister Heiko Maas mahnte, ohne das Abkommen wäre die Welt weniger sicher. Seine Entscheidung wollte Trump gegen 20.00 Uhr (MESZ) verkünden.

In europäischen Diplomatenkreisen wurde ein Ausstieg Trumps aus dem in jahrelanger Kleinarbeit ausgehandelten Abkommen befürchtet, das der Iran vor drei Jahren mit den fünf UN-Vetomächten USA, Russland, China, Grossbritannien und Frankreich sowie Deutschland vereinbart hatte. Ein Diplomat sagte, er sehe nur eine kleine Chance, dass Trump an dem Deal festhalte.

Kritische Äusserungen Trumps deuteten zuletzt darauf hin, dass sich die USA tatsächlich aus dem Abkommen zurückziehen könnten. In US-Regierungskreisen hiess es in der vergangenen Woche, vorstellbar sei auch ein "nicht vollständiger Ausstieg" aus dem Deal. Wie dies genau aussehen könnte, war unklar. Trump fordert von den Unterzeichnern Grossbritannien, Frankreich und Deutschland, von ihm ausgemachte Schwächen in dem Vertrag nachzuverhandeln. So will Trump, dass der Iran sein Atomprogramm auch nach dem Ende der Laufzeit 2025 einschränkt.

Irant warnt die USA

Der Iran warnte die USA vor einer Aufkündigung der Vereinbarung und drohte mit nicht näher ausgeführten Gegenmassnahmen. Die USA begingen damit einen Fehler, sagte Präsident Hassan Ruhani. Sein Land werde Widerstand leisten gegen Versuche der USA, den iranischen Einfluss in der Nahost-Region zu begrenzen. Zugleich deutete er aber an, dass der Iran auch bei einem Ausstieg der USA an dem Abkommen festhalten könnte.

Neuen Verhandlungen mit den USA erteilte die Islamische Republik aber eine Absage. Es wäre naiv, wieder mit den USA zu sprechen, wenn sie gegen das Abkommen verstiessen, sagte der iranische Vize-Präsident Eschak Dschahangiri der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge. Der Iran sei auf jedes Szenario vorbereitet. Der jordanische Aussenminister Ajman Safadi warnte vor einem Rüstungswettlauf, sollte Trump das Abkommen kippen. "Wir müssen alle zusammenarbeiten, um die Konflikte in der Region zu lösen und das Thema von Massenvernichtungswaffen im Mittleren Osten anpacken." Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warf dem Iran offene Aggression gegen sein Land vor. Die Führung in Teheran plane, "sehr gefährliche Waffen in Syrien" mit dem Ziel zu stationieren, Israel zu zerstören.

Der Iran hat sich in dem Abkommen verpflichtet, auf die Entwicklung von Nuklearwaffen zu verzichten und die Überprüfung seiner Atomanlagen zu gestatten. Im Gegenzug hoben westliche Staaten ihre Sanktionen gegen das Land auf.

(Reuters)