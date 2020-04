Der Bauchemiespezialist Sika wartet am frühen Dienstagmorgen zwar mit überzeugenden Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf. Allerdings setzt die Firma die Jahresvorgaben aus - und das quasi in letzter Minute. Noch im Februar war von einem Umsatzwachstum von 10 Prozent oder mehr in Lokalwährungen die Rede.

Das Unternehmen habe sich ganz schön lange Zeit gelassen, um die Jahresvorgaben zu kassieren. Andere ähnlich ausgerichtete Firmen hatten schon vor Wochen ihre Vorgaben ausgesetzt. Dass die Mittelfristziele bestätigt werden, kommt hingegen gut an. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat würden damit ein wichtiges Zeichen setzen, so verlautet aus dem hiesigen Berufshandel.

Umsatzentwicklung stösst auf unterschiedliche Resonanz

Davon angetrieben gewinnt die Sika-Aktie in einem schwachen Börsenumfeld gut 3 Prozent auf 166 Franken.

In Expertenkreisen werden die vorliegenden Quartalsumsatzzahlen unterschiedlich beurteilt. Das gilt insbesondere für die im Jahresvergleich um 1,3 Prozent rückläufige Umsatzentwicklung.

Am letzten Donnerstag warnte der für Mirabaud tätige Analyst davor, dass Sika das diesjährige Ziel eines Umsatzwachstums von mindestens 10 Prozent in Lokalwährungen wohl nicht erreichen werde. Er selber gehe gar von einem organischen Umsatzrückgang in Höhe von 8,6 Prozent aus, so liess er damals durchblicken und stufte die Aktie von "Buy" auf "Hold" herunter. Gleichzeitig strich der Mirabaud-Analyst seine operativen Gewinnschätzungen um bis zu 23 Prozent und kürzte das Kursziel auf 150 (zuvor 190) Franken.

Schwaches zweites Quartal zu erwarten

Spätestens nach der Aussetzung der Jahresvorgaben müssen nun auch viele andere Analysten über die Bücher und bei ihren Umsatz- und Gewinnschätzungen den dicken Rotstift ansetzen. Beobachtern zufolge dürfte es dabei interessant zu sehen sein, ob den bestätigten Mittelfristzielen überhaupt noch Glauben geschenkt wird.

Zumindest leichten Anpassungsbedarf nach unten sieht man bei der Zürcher Kantonalbank. Die Vorhersehbarkeit sei sehr gering und die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie dürften im laufenden zweiten Quartal in den meisten Regionen deutliche Spuren hinterlassen, so schreibt sie und bekräftigt das "Marktgewichten" lautende Anlageurteil.

Die UBS geht für das zweite Quartal gar von einem organischen Umsatzeinbruch um 23 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode aus. Wie Mirabaud schätzt auch die Grossbank die diesjährigen Markterwartungen als zu optimistisch ein. Folglich bekräftigt die UBS sowohl ihre Verkaufsempfehlung als auch das Kursziel von 130 Franken.