Das heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Fitch verweist in der Begründung nicht zuletzt auf die Staatsgarantie der Bank, die zu 100 Prozent im Besitz des Kantons Zürich ist. Die Bilanz der ZKB sei zwar in Relation zu den finanziellen Ressourcen des Kantons hoch. Das stabile Geschäft und die starke Finanzausstattung würde jedoch auch in einem Krisenfall eine Rekapitalisierung ermöglichen, betonte Fitch.

(AWP)