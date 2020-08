Das Nettovermögen seiner Investmentfirma CTH stieg im vergangenen Jahr um 40 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro, wozu der Erwerb des dänischen Cookie-Herstellers Kelsen Group im Wert von 300 Millionen Dollar beigetragen hat. Die Akquisition soll helfen, das grösste italienische Familienvermögen zu erhalten und eine Diversifizierung über das Süsswarengeschäft hinaus zu ermöglichen.

Giovanni hat mit CTH "seine Präsenz auf dem breiteren Markt für süsse abgepackte Lebensmittel etabliert", sagte Guido Giannotta, Direktor des in Brüssel ansässigen Unternehmens, das bei der Verwaltung des Vermögens der Familie Ferrero involviert ist. Ein solcher Schritt werde "eine wichtige Lösung zur Risikoverringerung darstellen, sowohl in Bezug auf Produktkategorien als auch in Bezug auf die geografische Reichweite", fügte er hinzu.

Giovanni baut auf den Errungenschaften seines Vaters Michele auf. Dieser hatte die Produkte der Ferrero Group weltweit bekannt gemacht und das italienische Süsswarengeschäft seiner Familie in einen globalen Giganten mit einem Jahresumsatz von etwa 10 Milliarden Dollar verwandelt.

Die Reichsten diversifizieren ihr Vermögen

Wie die Ferreros diversifizieren viele der reichsten Menschen der Welt ihr Vermögen, um über Generationen hinweg Wohlstand zu schaffen. Zara-Gründer Amancio Ortega - der reichste Spanier - investierte den Erlös aus seinem Bekleidungsgeschäft Inditex in Immobilien weltweit. Beim Microsoft-Mitbegründer Bill Gates reichen die Engagements von Eisenbahnen über landwirtschaftliche Unternehmen bis hin zu Baufirmen.

CTH wurde 2016 gegründet und besitzt neben der Kelsen Group den belgischen Gebäckhersteller Delacre und das US-amerikanische Süsswarenunternehmen Ferrara. Giovanni Ferrero hat laut Giannotta im vergangenen Jahr Geld in CTH gesteckt, um die Beteiligungen der Gesellschaft und zukünftige Übernahmen zu finanzieren. Das habe geholfen, das Aktienkapital um mehr als 400 Millionen Euro zu steigern.

Auch die Ferrero Group kauft zu

Der 55-jährige Giovanni ist Executive Chairman der Ferrero Group und besitzt eine Mehrheitsbeteiligung an dem in Alba ansässigen Unternehmen, das laut dem Bloomberg Billionaires Index auf einen Wert von 23 Milliarden Dollar kommt. Es macht den grössten Teil des Vermögens der Familie Ferrero in Höhe von 32,9 Milliarden Dollar aus.

Die Ferrero Group hat über Süssigkeiten hinaus im vergangenen Jahr 1,3 Milliarden Dollar in den Erwerb der Keks- und Fruchtsnackmarken von Kellogg investiert, um die CTH sich nun kümmert.

Die Ferreros verwalten ihr Geld über Gesellschaften wie das Family Office Fedesa aus Monaco, das in Aktien, Credit, Private Equity, Venture Capital und Hedgefonds investiert, wie aus den LinkedIn-Profilen von Mtarbeitern hervorgeht. Ausserdem hat die Familie eine Anlagegesellschaft in Luxemburg, Teseo Capital, die in alternativen Aktiva und im Agrargeschäft tätig ist.

(Bloomberg)