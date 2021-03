In einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren sollen 1,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 58,4 bis 59 Franken pro Stück losgeschlagen werden.

Dies geht aus Angaben der mit dem Verkauf beauftragten Bank Credit Suisse vom Dienstag hervor, die der Nachrichtenagentur AWP vorliegen. Insgesamt wird das Paket also mit bis zu 88,5 Millionen Franken bewertet. Der Preis entspricht einem Abschlag von 2,4 bis 3,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 60,45 Franken vom Dienstag.

Die Galenica-Aktien haben über die letzten Tage deutlich zugelegt und sich damit dem zu Jahresbeginn erreichten Jahreshoch von 61,80 Franken angenähert. Vom im letzten Sommer erzielten Allzeithoch bei 72,25 Franken sind sie allerdings noch ein gutes Stück entfernt.

Gemäss Offenlegungsmeldungen an die Schweizer Börse SIX halten derzeit der Baselbieter Medtech-Pionier Rudolf Maag (3%), die schwedische Pensionskasse Alecta (4%), der Credit Suisse Funds (3,25%) sowie UBS Fund Management (5,34%) jeweils mehr als 3 Prozent an Galenica.

