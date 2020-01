Sie habe ihre Anteile an der Versandapotheke von 10,8 Prozent für insgesamt 103 Millionen Franken verkauft. Dies bestätigten mehrere Aktienhändler auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Die Händler sagten, die Grossaktionärin KWE habe insgesamt 900'000 Aktien verkauft. Die Transaktion sei von der Grossbank UBS durchgeführt worden. Zum Verkaufspreis hiess es, er sei noch nicht definitiv bekannt, er solle aber um 115 Franken pro Anteilsschein liegen. Ein Verkaufspreis von 115 Franken entspräche einem Abschlag von 7,5 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag von 124,40 Franken.

Damit bestätigten die Händler einen Bericht des Onlineportals "The Market", das in der Nacht auf Freitag mit Berufung auf zwei Quellen bereits darüber berichtet hatte. Das Portal berief sich dabei auf eine Offerte, die am Donnerstagabend an den Markt ging. Kurz vor Mitternacht seien die Bücher geschlossen worden.

Im Besitz der Familie Frey

Die KWE Beteiligungen gehört der Familie Frey. Vor rund einem Jahr waren die beiden KWE-Vertreter Vanessa Frey und Heinz Baumgartner überraschend aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten. Man sei unterschiedlicher Auffassung über die Art und Geschwindigkeit der Strategieumsetzung, lautete damals die Begründung.

Seither wurden dem Grossaktionär gerüchteweise immer wieder Ausstiegsabsichten nachgesagt. Nachdem Ende November der Kurs nach oben ausgebrochen war, habe Frey den Kurssprung nun genutzt, um sich von der Beteiligung zu trennen, hiess es in dem Bericht.

Zur Rose kommentierte den Sachverhalt auf Anfrage von AWP nicht weiter.

(AWP)