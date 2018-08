Die Investitionen in Le Coq Sportif sowie Anpassungen am Geschäftsmodell und Kostenmassnahmen begännen sich auszuzahlen, teilte die Gruppe am Donnerstag mit. Der Umsatz mit der Hauptmarke stieg gemäss ersten Eckdaten um Prozent auf 57,6 Millionen Euro. Der EBITDA liegt nach einer Nullrunde im Vorjahr mit 2,6 Millionen wieder im positiven Bereich.

Die Profitabilität bei Le Coq Sportif habe sich trotz der Verschiebung von Aufträgen in die zweite Jahreshälfte deutlich verbessert, hiess es weiter. Die Bruttomarge stieg auf 48,4 von 44,1 Prozent. Im zweiten Halbjahr wird dann auch gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 sowie gegenüber dem zweiten Halbjahr 2017 ein zweistelliges Umsatzplus erwartet. Die Margen sollen trotz höherer operativer Kosten stabil gehalten werden.

(AWP)