Das gab Alpine Select am Dienstag in einem Communiqué bekannt. Im 2019 war die Beteiligungsgesellschaft in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.Damit hat sich Alpine Select aber im zweiten Semester 2020 massiv besser geschlagen als in den ersten sechs Monaten. Zur Jahresmitte hatte die Firma noch einen konsolidierten Verlust von 9,7 Millionen Franken ausgewiesen.

"Die gemachten Angaben zum Geschäftsjahr 2020 sind ungeprüft", erklärte Alpine Select im Communiqué weiter. Das definitive Jahresergebnis 2020 werde am 7. April bekannt gegeben und der geprüfte Jahresbericht 2020 mit den detaillierten Informationen am 16. April publiziert.

(AWP)