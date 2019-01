Wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte, wird sie nach ersten Berechnungen für 2018 einen Verlust von 471 Millionen Franken ausweisen.

Im Jahr zuvor hatte sie noch einen Gewinn in Höhe von 688 Millionen erzielt. Wie es in der Mitteilung weiter hiess, sei vor allem das vierte Quartal von einer erhöhten Volatilität bei Biotechaktien belastet worden. Als Beteiligungsgesellschaft reflektiere das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die sich im Portfolio der Gesellschaft befinden. Den vollständigen Geschäftsbericht wird BB Biotech am 15. Februar 2019 veröffentlichen.

(AWP)