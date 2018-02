Dabei sollen rund 6'17 Mio eigene Aktien erworben werden, was 23,42% der Anteile entspricht. Das Rückkaufprogramm zum Festpreis von 17,25 CHF pro Aktie läuft vom 26. Februar bis zum 9. März 17.00 Uhr.

Die Zahlung soll am 13 März erfolgen, wie es in einer Medienmitteilung von Castle Private Equity am Donnerstagabend heisst. Der kommende GV soll die Vernichtung der Aktien vorgeschlagen werden. Der bereits laufende Aktienrückkauf über eine zweite Handelslinie werde für die Laufzeit des Festpreis-Angebots ausgesetzt.

Die CPE-Aktien beendeten den Handel am Donnerstag auf 17,30 CHF.

(AWP)