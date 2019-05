Mitte April hatte CI Com bereits vermeldet, dass von einem Fehlbetrag für das Geschäftsjahr 2018 in dieser Höhe ausgegangen werde. Dies hat sich nun bestätigt, wie aus dem am Dienstagabend veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist. 2017 hatte der Verlust 0,30 Millionen betragen.

Grösstenteils ist der weitere Ergebnisrückgang auf Kurskorrekturen wichtiger Beteiligungen zurückzuführen, wie es bereits Mitte April hiess. Auf den Anteilen am Immobilienunternehmen Alliance Développement Kapital SIIC (ADC SIIC) mussten Korrekturen in Höhe von 0,22 Millionen Franken vorgenommen werden. Bei der Beteiligung an der Investmentgesellschaft Zenessa waren es 0,26 Millionen.

(AWP)