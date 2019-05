Im per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr 2018/19 fuhr HBM einen Reingewinn von 209 Millionen Franken ein. Das sind 80 Prozent mehr als im Vorjahr und knapp 16 Prozent mehr als vor wenigen Wochen in Aussicht gestellt. Und der Innere Wert je HBM-Aktie (NAV) erhöhte sich per Ende März um 2,2 Prozent auf 189,48 Franken. HBM beantragt nun, den Aktionären 7,50 Franken in bar auszuschütten, das sind 50 Rappen mehr als im Vorjahr, wie HBM am Freitag mitteilte.

Wertsteigerung bei chinesischer Beteiligung

Grund für die stärker als erwartete Gewinnsteigerung ist die Beteiligung an der chinesischen Firma Cathay Industrial Biotech, wie HBM bereits am Vorabend bekannt gegeben hatte. Der Buchwert dieser Beteiligung sei auf Grundlage einer Finanzierungsrunde um 34 Millionen Dollar gestiegen.

Seither habe sich der Buchwert der Beteiligung an Cathay weiter erhöht: Um 61 Millionen per Mitte Mai. Diese Werterhöhung werde im laufenden Geschäftsjahr 2019/2020 verbucht. Nach Abschluss einer zusätzlichen Investition werde sich der Buchwert der Beteiligung auf 196 Millionen Dollar belaufen.

Insgesamt resultierte aus der Investitionstätigkeit ein Gewinnbeitrag von netto 266 Millionen, wie HBM schrieb. Davon entfielen 153 Millionen auf private Unternehmen und Fonds, 101 Millionen auf börsenkotierte Unternehmen und 12 Millionen auf übrige Vermögenswerte.

Bei den privaten Unternehmen und Fonds trugen Börsengänge und höhere Bewertungen bei Finanzierungsrunden mit Drittinvestoren zur Gewinnsteigerung bei, bei den börsenkotierten Unternehmen profitierte HBM Healthcare Investments von drei Firmenübernahmen. Im vergangenen Geschäftsjahr investierte HBM weiter 114 Millionen in 15 private Unternehmen.

Neue Studienergebnisse erwartet

Der Ausblick für das Portfolio ist laut Mitteilung positiv: Viele private Portfoliounternehmen entwickelten sich sehr erfreulich. Sowohl bei privaten als auch bei börsenkotierten Beteiligungen stünden im neuen Geschäftsjahr bedeutende Studienergebnisse und Zulassungsentscheide an. HBM rechne mit verschiedenen positiven Publikationen.

Da aber die Visibilität auf den Finanzmärkten relativ gering sei, werde die allgemeine Marktentwicklung weiterhin kritisch verfolgt und bei Bedarf das Engagement in börsenkotierten Titel reduziert oder verstärkt abgesichert.

(AWP)