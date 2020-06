Der dänische Pharmakonzern hat eine Vereinbarung zum Kauf alle Anteile an Corvidia geschlossen, wie HBM am Donnerstagabend mitteilte. Der Kauf beinhaltet eine Vorauszahlung in Höhe von 725 Millionen US-Dollar. Die Gesamtzahlungen an die Corvidia-Aktionäre könnten bis zu 2,1 Milliarden Dollar erreichen, wie es weiter heisst.

HBM hat im April 2018 eine 3,2 Prozent-Beteiligung an Corvidia für 4,8 Millionen Dollar erworben. Die Vorauszahlung für die Beteiligung beläuft sich auf geschätzt 23 Millionen. Dies, sowie die erwarteten Meilensteinzahlungen, würden den inneren Wert der HBM-Aktien um 2,80 Franken erhöhen, ein Plus von 1,2 Prozent.

Corvidia ist den Angaben zufolge auf die Entwicklung von Medikamenten für kardiorenale Krankheiten spezialisiert, also der gleichzeitigen Erkrankung von Herz und Nieren.

(AWP)