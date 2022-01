Dies entspricht 9,60 Franken je Aktie, wie Nebag am Montag mitteilte. Am Ende des Vorjahres hatte er noch bei 9,27 Franken je Aktie gelegen.

Bereinigt um die Nennwertreduktion um 0,40 Franken pro Aktie ergebe dies eine Jahresperformance von 7,93 Prozent und einen geschätzten Gewinn von 6,71 Millionen Franken, so die Mitteilung weiter. Der definitive Geschäftsbericht 2021 werde dann am 8. April 2022 veröffentlicht. Die Generalversammlung finde am 6. Mai 2022 statt.

(AWP)