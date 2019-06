Im Mai hatte eine Gruppe von Grossaktionären die Auflösung und Liquidation von New Venturetec gefordert. Alternativ soll gemäss dem Vorschlag der Gruppe das Aktienkapital der Beteiligungsgesellschaft auf das gesetzliche Minimum gesenkt und die verfügbaren Reserven ausgeschüttet werden. New Venturetec musste Mitte April ihr Hauptinvestment aufgrund eines öffentlichen Übernahmeangebots an den US-Konzern Smith & Nephew verkaufen.

Die Aktionäre können nun am 10. Juli 2019 an der Generalversammlung darüber befinden.

Gleichzeitig mit der Einladung zur Generalversammlung veröffentlichte New Venturetec am Montag den auditierten Geschäftsbereich für die ersten sieben Monate 2019 (per Ende April). Danach erzielte die Gesellschaft einen Gewinn nach Steuern von 31,8 Millionen Dollar nach 26,7 Millionen im Vorjahr.

Ende April 2019 belief sich der Wert der Beteiligungen auf 84,6 Millionen Dollar nach 52,9 Millionen im Vorjahr.

(AWP)