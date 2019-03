Konkret liegt der Verlust von Spice Private Equity im Geschäftsjahr 2018 bei 22,1 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr hatte sich das Minus noch auf 1,7 Millionen belaufen. Der Nettoinventarwert (NAV) sank per Ende Jahr um 9,8 Prozent auf 37,84 Dollar. Zum Aktienkurs ergibt sich somit ein Abschlag von 39 Prozent.

Die Kosten seien zwar um 2,5 Millionen Dollar auf 6,2 Millionen gesenkt worden, doch habe die volatile Entwicklung an den Finanzmärkten zu einem negativen Return auf dem Portfolio von 17,4 Millionen geführt, schreibt das Unternehmen in dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht. Dennoch sei die Bilanz mit flüssigen Mitteln und kurzfristigen Aktiven von 56 Millionen nach wie vor gesund.

Bereits im ersten Halbjahr kündigte Spice Private Equity an, dass man eine Dividendenpolitik einführen werde. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden Mindestziele für die Ausschüttungen festgelegt. So sollen 2019 mindestens 5,0 Millionen Dollar an die Aktionäre fliessen, sofern dies an der Generalversammlung genehmigt wird.

(AWP)