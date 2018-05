In den USA hat der Pharmakonzern Eli Lilly am Auffahrtsdonnerstag angekündigt, dass er Armo Biosciences übernehmen möchte. Das kalifornische Immunonkologie-Unternehmen sei eines der grössten Beteiligungen, die HBM hält und der Wert der Investition werde sich um 37,1 Millionen US-Dollar erhöhen, teilt HBM am Freitag mit. Gleichzeitig nimmt der Innere Wert (NAV) der HBM-Aktie um 4,50 Franken oder 2,6 Prozent zu.

Im Rahmen des 1,6 Milliarden Dollar schweren Deals bietet Eli Lilly nämlich 50 Dollar je Armo-Aktie. Ende April habe HBM insgesamt 1,6 Millionen Titel von Armo im Gesamtwert von 42,3 Millionen Dollar gehalten, was rund 3,5 Prozent des Nettovermögens von HBM entspreche. Seither sei die Position im Portfolio unverändert geblieben. Derweil zeigt der Blick zurück, dass HBM seit Februar 2016 in zwei privaten Finanzierungsrunden und anlässlich des Börsengangs von Armo im Januar 2018 insgesamt 22,2 Millionen Dollar investiert hat.

(AWP)