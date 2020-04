Im Vorjahr hatte der Gewinn bei 209 Millionen Franken gelegen. Das Geschäftsjahr sei "erneut erfolgreich" zu Ende gegangen, teilte die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft am Mittwochabend mit, man habe es trotz der heftigen Marktturbulenzen aufgrund der Coronakrise erfolgreich abgeschlossen.

Der Innere Wert je Aktie (NAV) stieg um 13,9 Prozent auf 208,25 Fr. per Ende März 2020, der Aktienkurs um 17 Prozent auf 190,00 Franken.

Beim vorliegenden Ergebnis handelt es sich den Angaben zufolge um vorläufige und ungeprüfte Zahlen auf Grundlage des derzeitigen Stands der Abschlussarbeiten. Das definitive Jahresergebnis wird erst am 8. Mai veröffentlicht.

(AWP)