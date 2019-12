Mit Black Creek hat sich beim Pharmaunternehmen Basilea zuletzt ein langjähriger Grossaktionär von Aktien getrennt. Da der Stimmenanteil dadurch unter den Schwellenwert von 5 Prozent fällt, muss sich der kanadische Vermögensverwalter als Verkäufer zu erkennen geben.

Mit an Bord sind die Kanadier seit April 2014. In der Spitze hielten sie 5,3 Prozent der Stimmen. Allerdings liegt die letzte Beteiligungsveränderung von Black Creek ganze vier Jahre zurück. Das wiederum lässt befürchten, dass der langjährige Aktionär auf dem Absprung sein könnte.

Der Zeitpunkt scheint nicht ungünstig, kostete die Aktie vor wenigen Wochen mit fast 56 Franken doch so viel wie noch nie in diesem Jahr. Alleine seit Mitte August errechnet sich ein sattes Plus von fast 40 Prozent.

Geld verdient haben dürfte Black Creek trotzdem nicht. Denn zum Zeitpunkt des Einstiegs wurden gar Kurse um die 90 Franken bezahlt.

Spekulationen rund um das Kursfeuerwerk vom November

Ob die Angst vor einem vollständigen Rückzug der Kanadier aus dem Aktionariat tatsächlich gerechtfertigt ist, wird sich dann zeigen, wenn der Stimmenanteil auch unter den Schwellenwert von 3 Prozent fällt. Ganz so weit ist es allerdings noch nicht.

Für Gesprächsstoff sorgte die Basilea-Aktie Mitte November, als ihr Kurs innerhalb von wenigen Tagen von 42 auf 56 Franken hochschoss. Begleitet wurde dieses Kursfeuerwerk von aggressiven Käufen in gut handelbaren Call-Optionen wie BSLBJB, BSLOJB, BSLGJB oder BSLAFZ (cash berichtete). Es waren vor allem diese Derivataktivitäten, die damals Übernahmespekulationen laut werden liessen.

Eine weitere Erklärung für das Kursfeuerwerk wären kapitulierende Leerverkäufer. Gemäss Erhebungen der Beratungsfirma Markit zählte die Basilea-Aktie bis vor wenigen Wochen noch zu den am häufigsten leerverkauften Aktien der Schweiz. Ende Oktober liefen Wetten in Höhe von fast 16 Prozent aller ausstehenden Titel gegen das Pharmaunternehmen.

Dass mit Black Creek ein langjähriger Aktionär den Rückzug angetreten haben könnte, spricht Beobachtern zufolge eher gegen eine bevorstehende Übernahme von Basilea. Grosse Wellen wirft die Beteiligungsreduktion bisweilen nicht. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär verliert die Aktie am frühen Mittwochmorgen 0,2 Prozent auf einen Mittelkurs von 47,55 Franken.