Der arabische Geschäftsmann Fahad al Obeikan hält neuerdings 5,5 Prozent am Verpackungsmaschinenhersteller SIG Combibloc. Das geht aus einer am frühen Donnerstagmorgen veröffentlichten Beteiligungsmeldung der Schweizer Börse SIX hervor.

Al Obeikan ist nicht einfach irgendjemand, sondern der Patriarch der Obeikan Investment Group, einer führenden Verpackungsherstellerin und früheren Joint-Venture-Partnerin. Vermutlich steht die Beteiligungsnahme im Zusammenhang mit der Übernahme des Voint-Ventures für den Nahen Osten und Afrika durch SIG Combibloc.

Meldepflicht geht auf Zeit vor Onex-Ausstieg zurück

Die Beteiligungsnahme erfolgt zeitlich nahe am Ausstieg des Finanzinvestors Onex von vor wenigen Tagen. Der bisherige Ankeraktionär trennte sich mittels einer Aktienplatzierung vom verbleibenden 10,1-Prozent-Paket an SIG. Er löste für dieses 20,35 Franken je Aktie oder insgesamt 725 Millionen Franken.

Da die Meldepflicht Obeikans eine knappe Woche vor der besagten Aktienplatzierung entstanden ist, schliessen Beobachter nicht aus, dass der arabische Geschäftsmann den Ausstieg des bisherigen Ankeraktionärs zum Zukauf von Titeln genutzt haben könnte.

Bekommt die UBS mit ihrer Kaufempfehlung doch noch Recht?

Noch verliert die SIG-Combibloc-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär 0,1 Prozent auf einen Mittelkurs von 19,77 Franken. Allerdings sprechen die Neuigkeiten im Tagesverlauf für höhere Kurse, geht vom neuen Grossaktionär aus Saudi-Arabien doch Fantasie aus.

Freuen dürfte sich die UBS. Sie hatte ihr 12-Monats-Kursziel für die Aktie Mitte Oktober kräftig auf 28 (zuvor 18,50) Franken angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt (der cash Insider berichtete).

Die Grossbank argumentiert, dass SIG Combibloc – eigentlich bloss ein Zulieferer – alle Charakteristiken eines Herstellers von Gütern des täglichen Bedarfs aufweist und deshalb auch die Bewertung eines solchen verdient. Dabei orientiert sie sich am Schokoladeproduzenten Barry Callebaut. Dessen Aktien werden mit mehr als dem Dreissigfachen des nächstjährigen Gewinns bewertet. Bei SIG Combibloc ist es "bloss" das 23-fache.