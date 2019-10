Der Sensorenhersteller AMS will für 4,5 Milliarden Euro die frühere Siemens-Tochter Osram übernehmen. Finanziert werden soll das Ganze über Bankkredite sowie eine 1,6 Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung.

Dennoch oder gerade deshalb gelten die Übernahmepläne als ziemlich umstritten. Während die einen Analysten das kombinierte Unternehmen zu einem unangefochtenen Technologieführer aufsteigen sehen und mit hohen Synergien rechnen, bezeichnen die anderen die Pläne als "grössenwahnsinnig". Sie befürchten, dass sich AMS finanziell übernehmen könnte.

Diese Vorbehalte scheint man auch bei APG Asset Management zu teilen. Wie eine Offenlegungsmeldung an die Schweizer Börse SIX verrät, hat der niederländische Vermögensverwalter seinen Stimmenanteil vor wenigen Tagen auf 2,72 (zuvor 4,85) Prozent reduziert. Beobachter gehen davon aus, dass der Grossaktionär die jüngste Kursstärke genutzt haben und sogar ganz ausgestiegen sein könnte. Ausserdem sei möglich, dass sich weitere bedeutende Aktionäre zurückziehen könnten, so heisst es weiter. Substanzielle Aktienpakete halten auch Esta Investments und Orchid Investments (5,4 Prozent), Invesco (4,9 Prozent), Gaoling Fund (3 Prozent) oder das UBS Fund Management (3 Prozent).

Weiterhin eine beste Aktie an der SIX in diesem Jahr

Noch gibt sich die Börse diesbezüglich entspannt. Am Montagmorgen weiss sich die AMS-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär zu behaupten. Zur Stunde errechnet sich ein Mittelkurs von 47,43 Franken. Das entspricht gar einem leichten Plus von 0,01 Prozent gegenüber dem Schlussstand vom Freitag.

Mit einer Kursverdoppelung zählt die Aktie von AMS noch immer zu den besten Aktien an der Schweizer Börse SIX in diesem Jahr. Nur die Papiere von Lastminute.com und Perrot Duval schnitten seit Anfang Januar noch etwas besser ab. Anders als die anderen beiden Aktien machte jene von AMS zuletzt aber durch starke Kurs- und Stimmungsschwankungen von sich reden.