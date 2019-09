Der frühere SIG-Besitzer und heutige Hauptaktionär Onex will über ein beschleunigtes Buchbildungsverfahren rund 25 Millionen Papiere verkaufen und damit rund 300 Millionen Franken einnehmen, wie die beteiligten Banken am Mittwochabend mitteilten. Dies ergibt einen Verkaufspreis von etwa 12 Franken pro Papier. Das Paket entspricht einem Anteil von 7,8 Prozent am Unternehmen. Onex besass bislang laut den Angaben 50,8 Prozent.

Laut den Banken ist die Nachfrage nach den Papieren vorhanden. Die Bücher seien gedeckt. Der Deal soll laut den Angaben am Donnerstag, 5. September über die Bühne gehen. Der Abschluss sei für den 9. September geplant. Die SIG-Papiere gingen am Mittwoch bei 12,38 Franken aus dem Handel (-2,2%).

Die kanadische Private-Equity-Firma Onex hatte SIG Combibloc Ende 2014 für rund 3,75 Milliarden Euro gekauft und dann vor knapp einem Jahr an die Börse gebracht, wobei damals ein Ausgabepreis von 11,25 Franken gegolten hatte. Damals hatte es geheissen, Onex wolle vorläufig einen Anteil von mindestens 50 Prozent am Hersteller von Getränkekartonmaschinen halten.

(AWP)