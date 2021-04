Dieser beläuft sich auf 6,76 Millionen Franken, wie die Gruppe am Dienstag auf Basis erster Angaben mitteilte. Im Vorjahr hatte im Zuge der schwachen Börsenentwicklung nach Ausbruch der Corona-Pandemie noch ein Verlust von rund 13 Millionen resultiert. Das Jahr 2021 sei dagegen gut angelaufen, heisst es weiter. Der innere Wert (NAV) kletterte per Ende März auf 10,01 Franken je Titel, nachdem er Ende Dezember noch bei 9,27 Franken gelegen hatte. Das entspricht einer Performance von 8,0 Prozent.

Die Nebag wird am kommenden Freitag (9.4.) noch den Geschäftsbericht fürs vergangene Jahr publizieren. Wie bereits im Januar angekündigt, rechnet wird für 2020 mit einem Verlust von 3,65 Millionen Franken gerechnet. Derweil ist die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 40 Rappen je Namenaktie geplant. Über die Dividende etc. wird die Generalversammlung am 18. Mai befinden.

(AWP)