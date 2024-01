Die Einnahmen aus Betrugsmaschen seien 2023 um knapp 30 Prozent und diejenigen aus gehackten Kryptowährungskonten um mehr als 54 Prozent zurückgegangen, ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Erhebung des Branchendienstes Chainalysis. Dadurch habe sich das Gesamtvolumen aller illegalen Finanztransaktionen mit Bitcoin, Ethereum & Co auf 24,3 Milliarden Dollar nahezu halbiert. Dies entspreche 0,34 Prozent sämtlicher Transaktionen mit Cyber-Devisen im Berichtszeitraum. 2019 habe die Quote rund vier Mal so hoch gelegen.