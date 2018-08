Mit einem atemberaubenden 360-Grad-Panoramablick von den San Gabriel Mountains über Malibu, den Pazifischen Ozean bis nach Los Angeles können potenzielle Käufer auf Nachbarn wie Seth MacFarlane, Sylvester Stallone und Warren Beatty herabblicken.

Mit dem neuen Namen Mountain Beverly Hills ist die Liegenschaft, die zuvor als Vineyard Beverly Hills bekannt war, der höchste Punkt unter der begehrten Postleitzahl 90210. Es befindet sich auf einem Bergrücken im Viertel Beverly Crest nahe Beverly Hills, wobei Studio City im Norden und Bel Air im Westen liegt. Das exklusive Grundstück ist so riesig, das ganz Disneyland hineinpassen könnte und noch 23 Hektar übrig bleiben würden. Pressematerialien vergleichen einen Besuch des Grundstücks, das von Benedict Canyon zugänglich ist, mit einer "gottähnlichen Erfahrung".

Berühmte Namen sind mit der Liegenschaft verbunden sind, entweder als vorherige Besitzer oder einst potenzielle Käufer: Brad Pitt, Tom Cruise, Merv Griffin, Herbalife-Gründer Mark Hughes und Prinzessin Shams, die ältere Schwester des verstorbenen Schahs von Iran.

"Es ist eine besondere Immobilie, eine Vorzeige-Immobilie", sagt Christine Hong, Global Luxury Property Specialist bei Coldwell Banker in Beverly Hills. "Sehr einzigartig und wunderschön."

Die Nachfrage in der Gegend ist hoch, berichtet Hong, die bei jüngsten Verkäufen in der Umgebung 37'660 Dollar pro Quadratmeter erreicht hat; der Durchschnitt in Beverly Hills liegt derzeit bei 26'900 Dollar pro Quadratmeter. Der Hügel besteht aus sechs gepflegten, in Zonen unterteilten Grundstücken, auf denen der neue Eigentümer ein Haus mit bis zu 140'000 Quadratmeter Wohnfläche bauen kann. Unter Verwendung des oben zitierten Durchschnittspreises würde der Bau einer solchen Struktur oder Strukturen fast 4 Milliarden Dollar kosten, zusätzlich zum Angebotspreis für das Grundstück.

(Bloomberg)