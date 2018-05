Erst mit deutlichem Abstand folgen Anbieter wie Swisscom (Video-on-Demand) oder Spotify, wie aus einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK Switzerland im Auftrag von moneyland.ch hervorgeht. Konkret geben rund 13 Prozent der Befragten an, Netflix kostenpflichtig zu nutzen.

Bei Swisscom und Spotify sind dies 8 Prozent, bei Apple Music 6 sowie bei AppleVideo (iTunes) 5 Prozent. Gerade bei Netflix gebe es aber auch einen hohen Anteil an Nutzern, die den Dienst kostenlos über den Login von Freunden oder Familienmitgliedern nutzen.

Klare Unterschiede zwischen den Altersgruppen

Bei der Nutzung lassen sich ausserdem deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen beobachten. So bezahlen von den Jugendlichen (bis 25 Jahre) 25 Prozent für Netflix, gefolgt von 15 Prozent für Spotify und 14 Prozent für Swisscom - und somit deutlich mehr als im Schnitt.

Nicht nur bei Video-Diensten wie Netflix, auch beim Musikstreaming zeigen sich die Altersunterschiede laut der Umfrage deutlich: 74 Prozent der Altersgruppe zwischen 50 und 74 Jahren streamen keine Musik, bei der Gruppe zwischen 26 und 49 Jahren sind es 58 Prozent, bei den 19- bis 25-jährigen nur 45 Prozent.

Videostreaming beliebter als Musikstreaming

Allgemein gilt laut der Studie, dass Videostreaming beliebter ist als Musikstreaming, das 64 Prozent der Befragten gar nicht nutzen. Beim Videostreaming verzichten nur 29 Prozent der Befragten komplett auf eine Nutzung.

Nach Geschlechtern betrachtet gelte: Männer streamen etwas häufig als Frauen - allerdings seien die Differenzen nicht markant, heisst es. Auch gebe es im Streaming keinen eigentlichen Röstigraben: West- und Deutschschweizer legen ein ähnliches Streaming-Verhalten an den Tag - abgesehen von der Nutzung einzelner Streaming-Dienste, die teilweise in einer Region populärer sind als in einer anderen.

(AWP)