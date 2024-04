Dieser Optimismus der Minenbetreiber schlägt sich aber immer noch nicht in Investitionen nieder, die in die Entwicklung neuer Gruben und Schächte und der damit verbundenen Infrastruktur verbunden sind. Laut CRU Group wird die Produktion bestehender Minen in den kommenden Jahren stark zurückgehen, und die Bergbauer müssten zwischen 2025 und 2032 mehr als 150 Milliarden US-Dollar ausgeben, um den Versorgungsbedarf der Branche zu decken.